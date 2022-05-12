Цвета украинского флага на доске почёта возмутили жителей Ставрополья

Жителей посёлка Коммаяк Кировского округа Ставрополья возмутили цвета украинского флага на местной доске почёта.

Сельчане сняли видео с негодующими комментариями и отправили его в редакцию newstracker.ru.

"Сегодня День Победы, а у нас в Коммаяке на доске почёта украинский флаг. Нормально, да? Администрация куда смотрит?", — высказался автор видео.

Позже в администрации объяснили, что цвета связаны с гербом муниципалитета, а не флагом Украины.

Ранее стало известно, что вандал дважды вылил краску на крыльцо мэрии в Новосибирске, окрасив его в цвета флага Украины. Мужчину оштрафовали на 93 тысячи рублей за дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.