Мизулина обвинила Артемия Лебедева в реабилитации нацизма за слова про СССР

Артемию Лебедеву грозит уголовное наказание за искажение исторических фактов о России. Обвинения против дизайнера выдвинула директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Мизулина обратила внимание на пост сомнительного содержания в микроблоге Лебедева. Дизайнер удалил свои измышления об историческом пути России, однако в Сети успели зафиксировать крамольное высказывание.

"Вторая мировая война… началась в 1939 году с того, что Германия и СССР напали на Польшу. Потом СССР напал на Финляндию. А потом уже Германия напала на СССР", — привела Мизулина цитату из поста блогера.

Глава Лиги безопасного интернета припомнила Лебедеву его кощунственные заявления, которые она назвала "отвратительными слухами о православии и святынях".

Примечательно, что Артемий Лебедев состоит в санкционных списках на Украине, введённых Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно, что знатока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова объявили в розыск. Его обвиняют в реабилитации нацизма.