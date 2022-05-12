Дюжев: "Донбасс - это сокровище, настоящий бриллиант России"

Российский актёр театра и кино РФ Дмитрий Дюжев в ходе своей поездки в ДНР на празднование Дня Республики восхитился героизмом и достоинством Донбасса, назвав его бриллиантом России.

"Я просто ехал. Люди красиво одеты. Я думал, как же так? Война же идёт. Я думал тут, я не знаю, места себе не находят, не знают гармонии и так далее. А я приехал в улыбающийся город. Да нелегко, да непросто, да — это горе. Да! Я приехал в Донецк, увидел своими глазами этот город и понял, что это сокровище, настоящий бриллиант России человеческого фактора и достоинства героического, несравнимого ни с какой другой в человечестве эпохой", — эмоционально рассказал артист.

Отмечается, что 11 мая в ДНР также побывали и другие известные российские артисты, в частности, Григорий Лепс, Денис Майданов, Олег Газманов, Лариса Долина.

Ранее сообщалось, что 11 мая Донецкая народная республика отпраздновала свою восьмую годовщину с момента образования.