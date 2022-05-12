В честь погибшего на Украине тюменца был открыт мемориал

В Тюменской области открыли мемориал, посвящённый военнослужащему Александру Слепнёву, погибшему в ходе спецоперации России на Украине, сообщает nashgorod.ru.

Тюменский боец возглавлял взвод сапёрного батальона. При выполнении боевого задания 31 марта Слепнёв погиб. Указом Президента РФ он был посмертно награждён орденом "Мужества".

Неравнодушные жители села Калмакское Армизонского района, где родился Слепнёв, собрали средства на изготовление мемориала.

Ранее стало известно, что на Украине погибли контрактники из Оренбургской области. Прикрывая пехоту, младший сержант Талгат Жумбаков выехал на БМП и открыл огонь по противнику. В этот момент в машину угодил снаряд. Вместе с Жумбаковым погиб его друг Руслан Аргимбаев.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.