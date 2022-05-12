Панин поддержал Галкина: "Как Симоньян может делить людей по сексуальным делам"

Нападки Маргариты Симоньян на Максима Галкина возмутили Филиппа Киркорова. Вступиться за мужа Примадонны решил и Алексей Панин.

Глава RT заявила ранее, что Максим Галкин прикрывается браком с Аллой Пугачёвой, чтобы скрыть свою истинную сексуальную ориентацию. Кроме того, Симоньян уверена, что пародист вступил в брак с народной артисткой СССР по корыстным соображениям.

Панина возмутили такие бесцеремонные попытки оценить чужую семейную жизнь. Звезда фильма "Жмурки" отметил, что Галкин показал себя как примерный семьянин, не замеченный ни в каких сомнительных историях.

"Максим лишился работы — его уволили с Первого канала, где он получал большие деньги. Слышал также, что на него вроде бы завели уголовное дело. О Маргарите Симоньян… Не понимаю, как в нормальном цивилизованном обществе можно делить людей по гендерному признаку и сексуальным делам", — выразил свою точку зрения актёр.

Ранее Филипп Кирокоров объяснил, почему считает поведение Маргариты Симоньян недопустимым. Певцу не нравится, что "местечковые постовые" выдавливают людей из страны.