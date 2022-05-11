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Автор Елена Былкина

Петербурженку осудили за песню Высоцкого и трансляцию порочащих армию РФ слов

Общество

Жительница Питера предстала перед судом за то, что громко включила песню Владимира Высоцкого про Украину. Перед песней следовали слова, дискредитирующие армию РФ.

Петербурженку осудили за песню Высоцкого и трансляцию порочащих армию РФ слов

Желание послушать творчество Владимира Высоцкого, а именно его песню "Солдаты группы "Центр"" обернулось для жительницы Санкт-Петербурга Ирины Кустовой неприятностями.

Выключать музыку пришлось полицейским. Так как женщина не впускала стражей правопорядка в квартиру, к ней проникли через балкон.

Через несколько часов после задержания прошло судебное заседание, на котором Ирину Кустову признали виновной по статье о дискредитации российской армии.

Женщина объяснила на суде, что просто хотела послушать патриотические песни, но видео содержало ещё аудио текст неприемлемого содержания.

Любительницу творчества Высоцкого оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир высоцкий
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