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Автор Елена Былкина

Поклонская заявила, что политик, "допустивший войну", не может называться героем

Общество

Наталья Поклонская дала интервью немецкому изданию Der Freitag. Экс-прокурор Крыма напомнила о ценности человеческой жизни и призвала научиться различать добро и зло.

Поклонская заявила, что политик, "допустивший войну", не может называться героем

Поклонская осудила тех, кто разжигает вражду и снабжает оружием для уничтожения людей.

"Я призываю каждого человека найти в себе силы остановиться в захлестнувшем всех нас безумии зла, самомнения и страха… Я же говорю про самое ценное, это человеческая жизнь и мир", — отметила заместитель руководителя Россотрудничества.

Политик отметила, что неправильно перекладывать вину на одного президента Владимира Путина.

Немецкие журналисты спросили у Поклонской, считает ли она Владимира Зеленского героем.

"Разве политик, глава государства, который не смог договориться о мире и допустил войну в стране, может называться героем? Я считаю, что все политики и дипломаты, которые не смогли мирно решить конфликт и допустили любую военную операцию не могут называться героями", — выразила своё личное мнение Наталья.

Поклонская, отвечая на вопрос о ситуации в Буче, посоветовала делать выводы только после разбирательства. При этом она назвала "военные преступления и факты мародерства, от кого бы они не исходили", ужасными и подлыми.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин наталья поклонская владимир зеленский
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