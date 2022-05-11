Фролова поддержала идею поднятия флага и исполнения гимна в школах РФ

С 1 сентября все учебные заведения нашей страны, как обычно, начинают свою работу, однако в новом учебном году школьников ждёт нововведение — исполнение гимна и поднятие государственного флага в каждой школе России, которое поддержала депутат Госдумы РФ Тамара Фролова.

"Патриотизм и любовь к Родине ― животворящие источники, наполняющие наши сердца! И я считаю очень правильным прививать эти фундаментальные чувства с самого детства. Государственная инициатива, поддержанная нашим президентом, представляется мне совершенно правильной. Многие учителя и родители уже поддержали эти нововведения", — цитирует её слова ФАН.

Парламентарий подчеркнула, что "любая победа и достижение сопровождаются поднятием флага и исполнения гимн".

"И я думаю, многие россияне наизусть знают его священные слова, которые до слез и мурашек доводят любого из нас! Пусть же так будет всегда!", — подытожила она.