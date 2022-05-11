Григорий Лепс разместил видео в своём микроблоге. На кадрах артист едет в автомобиле с гербом России, поёт и обещает выступить перед ранеными бойцами в госпиталях.
В машине играет песня Владимира Высоцкого "Рыцарский турнир".
"А мне сегодня наплевать на короля", — поёт Лепс.
Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" объяснил цель своего визита в ДНР.
"Пацаны! Мы приехали поддержать ребят, попеть, надеюсь мы немного отвлечем их от этих тяжелых будней, посетим госпитали, посетим раненых детей и раненых бойцов, пожелаем им счастья, подарим пластинки, раздадим денег", — сказал Лепс.
Ранее режиссёр Никита Михалков сравнил патриота Григория Лепса и патриота Ивана Урганта.
"Почему бы не взять и не выступить перед беженцами, перед ранеными бойцами? Григорий Лепс не стыдится этого", — сказал ведущий программы "Бесогон".
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