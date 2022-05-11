Роспотребнадзор дал советы пермякам, как не задохнуться от смога

Пермяки жалуются на головные боли и жжение в глазах из-за смога, который с самого утра накрыл Пермь. Краевой Роспотребнадзор дал несколько простых советов, как действовать в такой ситуации, сообщает properm.ru.

Жителям Пермского края рассказали, что сейчас необходимо ограничить выход на улицу, и окна следует держать закрытыми, можно использовать маски. Отмечается также, что нужно чаще обычного проводить влажную уборку, пить много воды, избегать физических нагрузок.

Ранее сотрудники МЧС сообщили, что в Прикамье всё чаще фиксируется пал травы, огонь перебрасывается на деревья. Только за сутки произошло два лесных пожара.

Позже стало известно, что здания инфекционной больницы в Пермском крае загорелись уже второй раз за две недели. На этот раз пожар произошёл в заброшенном строении, спасатели оперативно прибыли на место происшествия.