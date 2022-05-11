В Питере виртуозно задержали женщину, слушавшую песню Высоцкого про Украину

В Санкт-Петербурге полицейские провернули сложную операцию по задержанию женщины, которая включила песню Владимира Высоцкого "Идут по Украине Солдаты группы "Центр"".

Стражам правопорядка пришлось забраться на балкон к вольнолюбивой гражданке, вышибить её балконную дверь и прекратить громкий "музыкальный террор".

Соседи предупреждали полицейских, что справиться с женщиной будет непросто, так как она "двухметровая баба".

В итоге полицейские вывели взбунтовавшуюся гражданку из квартиры, усадили её в полицейский автомобиль и увезли для составления протокола. Видео с задержания быстро разошлось по Сети.

В начале апреля этого года сотрудники МЧС Новосибирска провели непростую операцию по уничтожению украинского флага, который пенсионерка вывесила в окне своей квартиры.