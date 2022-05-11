В Сахалине пенсионер МВД срезал Z-баннер "Своих не бросаем"

Милиционер на пенсии Василий Ткачёв в Сахалине испортил ножом Z-баннер с лозунгом "Своих не бросаем".

Пожилого экс-сотрудника МВД быстро задержали и привезли в отдел полиции города Долинск (Сахалин), где он когда-то работал.

Василий Ткачев рассказал, что из-за плохого самочувствия решил совершить ночную прогулку ночью 9 мая. По пути он увидел баннер с буквой Z. Он пустил в ход карманный ножик и срезал баннер. Он признался, что так поступил, потому что отрицательно относится к спецоперации на Украине.

Мужчина давал показания в единственном на весь город отделе полиции, из которого он уволился два десятилетия назад.

Ранее вандалы в Оренбурге испортили краской билборд с георгиевской ленточкой и надписью "Zа мир".