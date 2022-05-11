Милиционер на пенсии Василий Ткачёв в Сахалине испортил ножом Z-баннер с лозунгом "Своих не бросаем".
Пожилого экс-сотрудника МВД быстро задержали и привезли в отдел полиции города Долинск (Сахалин), где он когда-то работал.
Василий Ткачев рассказал, что из-за плохого самочувствия решил совершить ночную прогулку ночью 9 мая. По пути он увидел баннер с буквой Z. Он пустил в ход карманный ножик и срезал баннер. Он признался, что так поступил, потому что отрицательно относится к спецоперации на Украине.
Мужчина давал показания в единственном на весь город отделе полиции, из которого он уволился два десятилетия назад.
Ранее вандалы в Оренбурге испортили краской билборд с георгиевской ленточкой и надписью "Zа мир".
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