Фейк от Киева: Часть раненых "азовцев"* удалось эвакуировать с "Азовстали"

Появилась очередная новость-фальшивка от киевского режима.

На украинском телевидении вышла передача с якобы эвакуированными с металлургического комбината "Азовсталь" нацистами батальона "Азов"*. В программе сообщалось, что часть раненых "азовцев"* каким-то образом удалось эвакуировать. Они даже выступили на пресс-конференции.

Разумеется, российская общественность вполне закономерно возмутилась: разве можно выпускать нацистов домой, даже раненых?

Но все просто. Это обычная для Украины фальшивая новость. Один из участников программы — потерявший ногу и палец наёмник из Грузии, который еще в апреле лечился и выкладывал фото в Сеть.

"Хорошая попытка, Зеленский, но нет", — уже отметили пользователи Интернета.

Надо отметить, что лживые новости с Украины — это часть государственной политики Киева. Какие новости, такая и страна.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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