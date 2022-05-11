На объявленного в розыск игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова в МВД завели ориентировку с пунктами о национальности и особыми приметами. Знаток отреагировал на тревожную новость.
Ровшан Аскеров объяснил, что известие не удивило его. Обладатель "Хрустальной совы" уверил, что не боится экстрадиции в Россию.
"Я давно не в России. Надеюсь, что там, где я сейчас, все сохраняют здравый смысл. Никакого состава преступления нет. Пусть МВД начнёт уже с преступниками бороться, а не обслуживать политические заказы шизофреников", — цитирует слова Аскерова издание "Подъём".
Игрока интеллектуальной игры обвиняют в реабилитации нацизма. Уголовное дело против Аскерова завели за пост в соцсетях, в котором он раскритиковал маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Аскеров объяснял, что возвращаться в Россию не собирается, так как "этой страны больше нет".
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