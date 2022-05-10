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Автор Елена Былкина

Руслан Хасбулатов об умершем лидере Украины Кравчуке: "При нём уживались"

Общество

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов прокомментировал смерть первого президента независимой Украины Леонида Кравчука.

Руслан Хасбулатов об умершем лидере Украины Кравчуке: "При нём уживались"

Хасбулатов выразил соболезнования родным и близким Леонида Кравчука, который умер 10 мая в возрасте 88 лет. Бывший соратник охарактеризовал покойного как порядочного человека, который в своё время увлёкся идеями национального суверенитета и национализма.

"Он тоже поддался этой линии, но он был сторонником сотрудничества. Если уж Ельцин громил свой парламент, то он на это не пошел. При нём довольно верно уживались", — цитирует слова политик политика "Звезда".

Хасбулатов уверен, что время правления Кравчука незначительно повлияло на сегодняшнюю ситуацию на Украине. Политик также вспомнил, что Кравчук когда-то пытался вести переговоры по Крыму и Севастополю.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы леонид кравчук
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