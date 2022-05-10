Между послом РФ в Польше Сергеем Андреем и журналистом состоялся диалог. Посол провёл аналогию между событиями в Буче и атаке, когда ему в лицо выплеснули красную жидкость.
Польский журналист попытался спровоцировать российского посла.
— На вас кровь украинского народа, которую символизирует эта краска, как вы себя чувствуете? — спросил иностранный журналист.
— На мне сироп, — объяснил Сергей Андреев.
— Но он символизирует кровь", — наседал представитель СМИ.
— Он символизирует инсценировку. Инсценировку тут и инсценировку в Буче", — парировал посол.
На Сергея Андреева напали на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы. Агрессивно настроенная публика облила посла красной краской.
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