Посол РФ в Польше сравнил нападение на себя с событиями в Буче

Между послом РФ в Польше Сергеем Андреем и журналистом состоялся диалог. Посол провёл аналогию между событиями в Буче и атаке, когда ему в лицо выплеснули красную жидкость.

Польский журналист попытался спровоцировать российского посла.

— На вас кровь украинского народа, которую символизирует эта краска, как вы себя чувствуете? — спросил иностранный журналист. — На мне сироп, — объяснил Сергей Андреев. — Но он символизирует кровь", — наседал представитель СМИ. — Он символизирует инсценировку. Инсценировку тут и инсценировку в Буче", — парировал посол.

На Сергея Андреева напали на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы. Агрессивно настроенная публика облила посла красной краской.