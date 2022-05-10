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Автор Елена Былкина

После скандала с Бонни и Клайдом в День Победы начали искать виновных

Общество

Кремлёвский дворец инициировал проверку после концерта, на котором за фронтовиков выдали бандитов США Бонни и Клайда.

После скандала с Бонни и Клайдом в День Победы начали искать виновных

Пресс-секретарь Константин Ярошевский объяснил, что видео оформлением концертной программы занималась привлечённая к работе сторонняя организация.

"Мы в данный момент разбираемся с теми специалистами, привлечёнными нами, которые были ответственны за контент, за подбор видео. Мы не будем их рекламировать. Позже, когда мы окончательно проведём разбирательство, я думаю, мы уже раскроем эту информацию, чтобы мы сейчас огульно никого преждевременно не обвинили", — цитирует слова Ярошевского издание "Подъём".

Специалист по связям с общественностью убеждён, что нелепость произошла в результате непреднамеренной ошибки.

Фото гангстеров США, грабивших банки в 30-х годах ХХ века, Бонни и Клайда показали в череде фотографий фронтовиков фоном к концерту в честь Дня Победы. Концерт транслировался в прямом эфире по Первому каналу.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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