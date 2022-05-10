Многодетная жительница Арзамаса завоевала титул "Миссис ООН"

Жительница Арзамаса Екатерина Рябинина победила в номинации "Mrs. United Nations". Она сказала, что завоевать титул ей помогло желание стать достойным примером для своих детей.

Екатерина Рябинина - Миссис ООН

Как сообщает newsnn.ru, Рябинина является матерью троих детей, блогером-миллионником, директором отеля-ресторана "Реавиль", а также коучем международного уровня ICF. Она решила участвовать в конкурсе, чтобы стать примером для своих родных и близких.

Финал конкурса проходил в Нью-Дели.

Ранее в Северной Македонии состоялся конкурс красоты Wоrld beauty 2022. Жительница города Самары россиянка Яна Богатова обошла всех конкуренток и получила заветную корону престижного фестиваля.

В августе 2021 года Богатова одержала победу в конкурсе Красоты, моды и таланта WRB Samara, завоевав главный титул Grand-Prix Miss World Russian Beauty 2021. В октябре она получила титул Miss International 2021 в Турции.