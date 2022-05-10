Сенатор Цеков предложил запретить упоминать имена уехавших из России артистов

Имена уехавших из России с началом военной операции на Украине артистов нужно запретить упоминать в прессе и Интернете. Это люди, настроенные против России, и о них надо забыть навсегда. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

В беседе с РИА Новости, политик заявил, что обдумывает возможность разработки законопроекта, который запрещал бы любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах уехавших из страны артистов. По словам Цекова, такой закон необходимо принимать, и тогда уже через год об этих артистах никто не вспомнит.

Сенатор также заметил, что артистам выгодны любые упоминания о них, даже если они отрицательные, так как играют на повышение их популярности. И когда о них пишут плохое, всё равно, таким образом, делают им рекламу, считает политик.

В случае принятия законопроекта СМИ и все интернет-ресурсы обязаны будут перестать упоминать таких деятелей искусства. Кроме того, в документе могут предусмотреть и меру наказания за нарушение запрета, пояснил собеседник издания.