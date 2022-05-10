Опрос Daily Express: 43% американцев не возражают, чтобы Украина проиграла

Практически половина американских граждан согласна с вариантом, при котором Украина проиграет. Такие результаты следуют из опроса американо-британской компании Democracy Institute и издания Daily Express.

Согласно результатам опроса, 43% американцев не против поражения Киева в украинском конфликте, почти столько же выражают свою поддержку Украине — 41%. Ещё 16% не смогли дать ответа на этот вопрос.

Ещё более негативно американцы настроены по отношению к антироссийским санкциям. Более половины опрошенных (53%) уверены, что санкции против РФ наносят больший вред самим США, а не России.

Почти столько же респондентов (52%) полагают, что президент США Джо Байден ведёт неправильную политику в рамках украинского кризиса.

В исследовании, проведённом 7 мая, было опрошено 1500 американских граждан.