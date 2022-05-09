Минцифры РТ: запуск сети 5G в Казани пришлось отложить

Министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин сообщил о приостановке запуска сети 5G в Казанском Кремле и метро.

"Это не значит, что мы не будем делать в этом году, просто поставили на паузу для того, чтобы к этому вопросу вернуться в конце мая. Уже более конкретно вопросом заняться", — передаёт Inkazan.ru слова министра, ссылаясь на ТАСС.

Отмечается, что летом прошлого года операторы Tele2 и Nokia запустили в казанском метрополитене тестовую зону 5G.

В начале 2021 года страны НАТО заявили о том, что российская сеть 5G мешает самолётам альянса. Против использования Россией диапазона 4,8-4,99 ГГц выступают Эстония, Латвия, а также Финляндия, не входящая в военно-политический блок, но имеющая унифицированные с ним системы. В этих государствах считают, что работа российской сети 5G мешает работе самолётов-разведчиков НАТО, которые также работают на этих частотах.