Безруков рассказал о судьбе своего деда, награждённого Орденом Славы

Актёр и народный артист РФ Сергей Безруков в День Победы рассказал в эфире "Первого канала" о судьбе своего деда Михаила Сурова, который стал настоящим героем Великой Отечественной войны.

Безруков отметил, что его дед ушёл на фронт в 19 лет. Он стал одним из участников сражения на Курской дуге, где был контужен и получил тяжёлые раны.

Как пишет newsnn.ru, актёр хорошо запомнил деда, но отмечает, что о войне тот говорил с неохотой. Даже не признался внуку, что получил Орден Славы.

Артист также рассказал, что навсегда запомнил слова о героизме, сказанные его дедушкой:

"Понимаешь, герой не тот, кто не боится смерти — её боятся все! Герой — тот, кто преодолевает этот страх, кто идёт в атаку, выходит из окопа под свистящие пули".

Ранее Безруков записал видео, на котором он читает стихотворение Пушкина "Клеветникам России". Это поэтическое выступление актёра — поддержка российской армии. Своё прочтение произведения Пушкина, написанного в 1831 году во время подавления польского восстания, Безруков дополнил собственными историческим комментарием.

Так, например, стихотворение содержит латинский эпиграф "Vox et praeterea nihil" — в переводе "пустые слова".

"Потому что одно дело, когда мы сами решаем свои проблемы, и совсем другое, когда в это вмешиваются другие страны, не знающие ни нашей истории, ни культуры", — пояснил народный артист России.