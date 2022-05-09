EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Безруков рассказал о судьбе своего деда, награждённого Орденом Славы

Общество

Актёр и народный артист РФ Сергей Безруков в День Победы рассказал в эфире "Первого канала" о судьбе своего деда Михаила Сурова, который стал настоящим героем Великой Отечественной войны.

Безруков рассказал о судьбе своего деда, награждённого Орденом Славы

Безруков отметил, что его дед ушёл на фронт в 19 лет. Он стал одним из участников сражения на Курской дуге, где был контужен и получил тяжёлые раны.

Как пишет newsnn.ru, актёр хорошо запомнил деда, но отмечает, что о войне тот говорил с неохотой. Даже не признался внуку, что получил Орден Славы.

Артист также рассказал, что навсегда запомнил слова о героизме, сказанные его дедушкой:

"Понимаешь, герой не тот, кто не боится смерти — её боятся все! Герой — тот, кто преодолевает этот страх, кто идёт в атаку, выходит из окопа под свистящие пули".

Ранее Безруков записал видео, на котором он читает стихотворение Пушкина "Клеветникам России". Это поэтическое выступление актёра — поддержка российской армии. Своё прочтение произведения Пушкина, написанного в 1831 году во время подавления польского восстания, Безруков дополнил собственными историческим комментарием.

Так, например, стихотворение содержит латинский эпиграф "Vox et praeterea nihil" — в переводе "пустые слова".

"Потому что одно дело, когда мы сами решаем свои проблемы, и совсем другое, когда в это вмешиваются другие страны, не знающие ни нашей истории, ни культуры", — пояснил народный артист России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
Темы сергей безруков
Sberbank
Новости
В Латвии Киркорова и Винокура признали "нежелательными лицами" для республики
Кадыров благодарен Байдену за дополнительное питание и вооружение для ВС РФ
Беженцы из Донбасса почтили память участников ВОВ в Сургуте
ВКС РФ полностью "откалибровали" мост в Затоке под Одессой
На Шри-Ланке подожгли дома премьер-министра, мэра и депутатов
Анфиса Чехова объяснила, почему не хочет возвращаться в РФ: депрессивный настрой
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Безруков рассказал о судьбе своего деда, награждённого Орденом Славы
Вильфанд рассказал о погоде до конца мая
Бывший пёс-искатель наркотиков Патрон что-то учуял, встретив Зеленского
Популярное
Силовые структуры
Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали

По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.

Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали
Военный эксперт Насонов: боевики на "Азовстали" могут самоуничтожиться
Силовые структуры
Военный эксперт Насонов: боевики на "Азовстали" могут самоуничтожиться
Силовые структуры
ВС России в Одессе уничтожили отель Grande Pettine с иностранными наёмниками
Силовые структуры
Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком
Любовь Степушова Посол и консул в Польше подверглись нападению. Каким будет ответ РФ? Любовь Степушова Олег Подгорецкий Сила и правда России: "Мы разучились говорить правду…" Олег Подгорецкий Ирина Шлионская Несколько примеров массовой истерии: лечить можно, но только насилием Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Сергей Глазьев: США готовят госпереворот в России и свержение Путина
Политика. Новости и аналитика
Корнилов: вмешательство Джонсона в ситуацию на Украине приведёт к краху Британии
Баранец: "В переломном моменте в спецоперации на Украине ловушка захлопывается"
Силовые структуры
Баранец: "В переломном моменте в спецоперации на Украине ловушка захлопывается"
Последние материалы
В Латвии Киркорова и Винокура признали "нежелательными лицами" для республики
Кадыров благодарен Байдену за дополнительное питание и вооружение для ВС РФ
Беженцы из Донбасса почтили память участников ВОВ в Сургуте
ВКС РФ полностью "откалибровали" мост в Затоке под Одессой
На Шри-Ланке подожгли дома премьер-министра, мэра и депутатов
Анфиса Чехова объяснила, почему не хочет возвращаться в РФ: депрессивный настрой
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Безруков рассказал о судьбе своего деда, награждённого Орденом Славы
Вильфанд рассказал о погоде до конца мая
Бывший пёс-искатель наркотиков Патрон что-то учуял, встретив Зеленского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников