У жителей РФ на телевизорах пробежала строка с призывом остановить спецоперацию на Украине. Найдено объяснение, как злоумышленникам удалось это провернуть.
Граждане РФ были удивлены, увидев информацию вражеского содержания в День Победы.
С проблемой столкнулись клиенты МТС, НТВ-плюс, Ростелеком, Winx.
Ксения Собчак прокомментировала случившееся.
"Интересно, кого именно взломали. Чья голова полетит с плеч", — задалась вопросом журналистка.
Телеведущая опубликовала одну из версий инцидента.
"Это встроенный плеер в смарттв. Называется ott player, там украинский код. Им и манипулируют. У меня в Самсунге он давно подменяет некоторые IPTV каналы центральные российские и гонит украинскую пропаганду", — гласит объяснение.
На Таймс-сквер в Нью-Йорке появился "позорящий Россию и 9 мая" билборд.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.