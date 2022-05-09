"Гонят украинскую пропаганду": у россиян на ТВ проявились вражеские надписи

У жителей РФ на телевизорах пробежала строка с призывом остановить спецоперацию на Украине. Найдено объяснение, как злоумышленникам удалось это провернуть.

Граждане РФ были удивлены, увидев информацию вражеского содержания в День Победы.

С проблемой столкнулись клиенты МТС, НТВ-плюс, Ростелеком, Winx.

Ксения Собчак прокомментировала случившееся.

"Интересно, кого именно взломали. Чья голова полетит с плеч", — задалась вопросом журналистка.

Телеведущая опубликовала одну из версий инцидента.

"Это встроенный плеер в смарттв. Называется ott player, там украинский код. Им и манипулируют. У меня в Самсунге он давно подменяет некоторые IPTV каналы центральные российские и гонит украинскую пропаганду", — гласит объяснение.

На Таймс-сквер в Нью-Йорке появился "позорящий Россию и 9 мая" билборд.