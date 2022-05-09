Брошенных Украиной погибших военных пришлось хоронить солдатам России

Украина отказалась забирать своих погибших солдат и их пришлось хоронить в братской могиле на городском кладбище.

Российское командование несколько раз предлагало ВСУ забрать тела погибших на поле боя украинских солдат. Медикам обещали предоставить коридор для вывоза тел, но все призывы остались без ответа, пишет российский журналист Андрей Медведев.

Убитых военнослужащих Украины русские бойцы долгое время вывозили в местные морги, ну их оказалось столько, что место для хранения закончилось. Киев проигнорировал очередное предложение забрать своих погибших, и не осталось другого выхода, как похоронить их в братской могиле.

"Командование ВСУ тела этих солдат бросило зверям на съедение. Яркая картинка нравов в украинской армии", — отметил Медведев.

Украинские солдаты не получили последних почестей от пославшей их насмерть власти, они были захоронены в пластиковых мешках, их уход не сопровождала похоронная команда. Но из предали земле на городском кладбище в Луганской области.

"Потому что люди остаются людьми всегда", — подчеркнул журналист.