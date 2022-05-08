Кадыров рассказал о найденных на позициях украинских военных подгузниках

Российские военнослужащие обнаружили подгузники на позициях, которые оставили бойцы ВСУ в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, под полный контроль российских войск перешёл посёлок Нижнее в ЛНР. Там в украинских укрытиях были найдены различные брошенные в спешке предметы, в том числе подгузники.

"В оборудованных укрытиях они побросали большое количество медикаментов, экипировки и другой одежды. Остаётся только догадываться, для чего взрослым мужикам предметы детской гигиены одноразового применения, которые наши бойцы находят на уже бывших позициях украинских бандформирований", — отметил Кадыров.