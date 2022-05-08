Патриарх Кирилл обвинил Запад в попытке уничтожить Сербию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Первая мировая война была спровоцирована странами Запада, которые хотели уничтожить православную Сербию.

Священнослужитель напомнил о событиях 1914 года, когда в Сараево был убит эрцгерцог Фердинанд. Это событие было спровоцировано Западом и стало поводом к мировой войне, считает Кирилл.

"Сербы стали главной мишенью западных сил. Известная провокация была направлена на то, чтобы православная и близкая России по духу Сербия прекратила своё существование", — сказал патриарх во время проповеди в храме Вооруженных сил России в парке "Патриот".

Поводом к Первой мировой войне считается убийство в июне 1914 года наследника австро-венгерского престола Фердинанда и его жены Софии Хотек, которое совершил боснийский серб Гаврило Принцип в Сараево.