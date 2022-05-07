Помощник Кадырова рассказал, как русский солдат погиб с криком: "Аллаху Акбар"

Помощник Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал, что военнослужащий Афанасий из Мурманска погиб на поле брани со словами об Аллахе на устах.

Алаудинов рассказал примечательный случай, который произошёл во время проведения спецоперации на Украине.

"Погиб наш боевой товарищ, русский по национальности, Афанасий, он родом из Мурманска. Он с нами провел всего 2-3 недели, но умер со словами "Ля Иляха илля Ллах, Мухаммадун — расулю-Ллах” (Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад — Посланник Аллаха) и криком "Аллаху Акбар”, — объяснил соратник главы Чеченской республики.

Эта история была частью торжественной речи во время встречи добровольцев, которые прошли подготовку на базе Российского университета спецназа (Гудермес). В этом учебном заведении обучаются люди разных вероисповеданий со всех уголков России.

Алаудинов подчеркнул, что воюет не за "какой-то клочок земли”, а за ценности, "которые нам ниспосланы Всевышним”.

Ранее глава Чечни рассказал, что контрнаступление украинских военных в ЛНР провалилось.