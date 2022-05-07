Никита Пресняков предъявил "алиби" на момент поджога замка Пугачёвой

Никита Пресняков отреагировал на обвинения в том, что он якобы стал виновником пожара в замке Аллы Пугачёвой и Максима Галкина.

СМИ сообщали, что уехавшие в Израиль Пугачёва и Галкин оставили присматривать за своей элитной недвижимостью внука.

В Сети появилось видео, в котором рассказывается, как Никита Пресняков в компании с Никитой Малининым и Стефанией Маликовой случайно подожгли особняк Примадонны. В пожаре якобы пострадали люди.

Сын Кристины Орбакайте опроверг данное сообщение. Он объяснил, что лично не знаком ни с Никитой Малининым, ни Стефанией Маликовой.

Молодой артист отметил, что находился совсем в другом месте.

"Вы сами знаете, что я все это время на даче (не замок) или в Москве, сижу дома, стримлю, да на студии с театром пропадаю. Я не собираюсь оправдываться перед хейтерами", — объяснил внук Аллы Борисовны.

Никита Пресняков рассказал, что трудится в своём семейном доме. Молодой человек отметил, что ведёт себя как рачительный хозяин — ремонтирует электропроводку и восстанавливает постройки на участке.