EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Никита Пресняков предъявил "алиби" на момент поджога замка Пугачёвой

Общество

Никита Пресняков отреагировал на обвинения в том, что он якобы стал виновником пожара в замке Аллы Пугачёвой и Максима Галкина.

Никита Пресняков предъявил "алиби" на момент поджога замка Пугачёвой

СМИ сообщали, что уехавшие в Израиль Пугачёва и Галкин оставили присматривать за своей элитной недвижимостью внука.

В Сети появилось видео, в котором рассказывается, как Никита Пресняков в компании с Никитой Малининым и Стефанией Маликовой случайно подожгли особняк Примадонны. В пожаре якобы пострадали люди.

Сын Кристины Орбакайте опроверг данное сообщение. Он объяснил, что лично не знаком ни с Никитой Малининым, ни Стефанией Маликовой.

Молодой артист отметил, что находился совсем в другом месте.

"Вы сами знаете, что я все это время на даче (не замок) или в Москве, сижу дома, стримлю, да на студии с театром пропадаю. Я не собираюсь оправдываться перед хейтерами", — объяснил внук Аллы Борисовны.

Никита Пресняков рассказал, что трудится в своём семейном доме. Молодой человек отметил, что ведёт себя как рачительный хозяин — ремонтирует электропроводку и восстанавливает постройки на участке.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы алла пугачёва максим галкин кристина орбакайте
Sberbank
Новости
Российские морпехи захватили самодельные боеприпасы ВСУ
Помощник Кадырова рассказал, как русский солдат погиб с криком: "Аллаху Акбар"
Глава Минобороны Британии: нам есть, чему поучиться у ВСУ
Евгений Норин: разговоры о двух тыс. сирийских террористах в Запорожье — ахинея
Никита Пресняков предъявил "алиби" на момент поджога замка Пугачёвой
Кнутов: израильский ПТРК для РФ будет опаснее, чем "Железный купол"
Толстой: Российская спецоперация на Украине закончится на польской границе
В Германии возмутились словам посла Украины о Дне Победы в Европе
Канадский снайпер рассказал о похождениях на Украине: стрелял два раза
Кнутов: США и НАТО поняли, что у ВСУ быстро заканчивается оружие из-за воровства
Популярное
Силовые структуры
Коротченко: ВС РФ нашли способ нарушить схему поставок западного вооружения ВСУ

Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.

Коротченко: ВС РФ нашли способ нарушить схему поставок западного вооружения ВСУ
17-летнюю "беженку" Марию уличили в распространении фейков: "Врёт и не краснеет"
Силовые структуры
17-летнюю "беженку" Марию уличили в распространении фейков: "Врёт и не краснеет"
Мир. Новости мира
ВС России нанесли ракетный удар по объекту в Николаеве
Мир. Новости мира
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
Любовь Степушова Венгрия в третий раз пригрозила Брюсселю выходом из ЕС Любовь Степушова Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Силовые структуры
ВС РФ пресекли попытку боевиков "Азова"* прорваться с "Азовстали" на машине
Силовые структуры
РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе
Варшава объявила о создании польско-украинского государства
Евросоюз
Варшава объявила о создании польско-украинского государства
Последние материалы
Российские морпехи захватили самодельные боеприпасы ВСУ
Помощник Кадырова рассказал, как русский солдат погиб с криком: "Аллаху Акбар"
Глава Минобороны Британии: нам есть, чему поучиться у ВСУ
Евгений Норин: разговоры о двух тыс. сирийских террористах в Запорожье — ахинея
Никита Пресняков предъявил "алиби" на момент поджога замка Пугачёвой
Кнутов: израильский ПТРК для РФ будет опаснее, чем "Железный купол"
Толстой: Российская спецоперация на Украине закончится на польской границе
В Германии возмутились словам посла Украины о Дне Победы в Европе
Канадский снайпер рассказал о похождениях на Украине: стрелял два раза
Кнутов: США и НАТО поняли, что у ВСУ быстро заканчивается оружие из-за воровства
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников