В Германии в соцсетях возмутились словам украинского посла Андрея Мельника по поводу празднования Дня Победы в Берлине.
Власти Берлина сообщили, что запрещают использовать украинскую символику 8 и 9 мая в городе. Данное решение объяснено только желанием избежать напряженности.
Посол Украины в ФРГ Мельник назвал такой шаг "пощечиной" украинцам.
Однако соцсети были буквально в ярости от слов посла, и дипломату чётко сказали, что не всё происходящее в ФРГ должно быть связано с Незалежной.
"Будьте мужчиной и перестаньте ныть", "Из-за вас мне жаль Украину", "Совсем спятили?", "Пакуйте чемоданы", "Решение вас не касается" — такие тезисы кишат в ответах Мельнику.
Ранее канцлер Олаф Шольц говорил, что не приедет в Киев из-за отказа принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Андрей Мельник назвал Олафа "ливерной колбасой", а потом отказался извиняться.
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