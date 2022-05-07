Эвакуированная из бункера "Азовстали" женщина с детьми о пережитом: "Это был ад"

Покинувшие катакомбы металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе рассказывают, что в подземелье еще остаются мирные граждане.

Националисты из "Азова"* скрывали от гражданских всю информацию о гуманитарных коридорах.

Жительница Мариуполя Анна Антропова говорит, что решение укрыться на комбинате они приняли сами, потому что работали на этом предприятии и знали о существовании подземных бункеров. Именно там они хотели спастись со своими детьми.

"Худшее позади, и не хочется вспоминать это худшее. Это не худшее — это ад был… Мы спасали жизнь свою и детей жизнь. На тот момент не было эвакуации, когда мы пришли. Не было связи, мы не знали никакой информации. Мы работали на заводе и знаем, что там были бункеры", — рассказывает женщина.

Её дочка Даша показывает рисунок, сделаланный в подземелье. На рисунке изображена пушка. Девочка не отвечает, почему решила нарисовать её, но обещает своей маме рисовать теперь только кукол, пишет телеканал "Звезда".

Всего из меткомбината вчера, 6 мая, удалось выйти 51 человеку, среди них 11 детей.