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Автор Инна Винникова

Сумму в 11 965 рублей получат все пенсионеры в РФ уже в июне 2022 года

Общество

Российских пенсионеров проинформировали о сумме, которую они смогут получить уже в ближайшем будущем. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил об индексации выплат, а член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам Ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что повышение должно произойти уже во втором квартале 2022 года, который заканчивается в июне.

Сумму в 11 965 рублей получат все пенсионеры в РФ уже в июне 2022 года

Парламентарий отмечает, что индексации на уровень инфляции подлежат не только пенсии, но и прожиточный минимум (ПМ), и размер минимальной заработной платы. Для пожилых граждан страны ПМ является весьма важным показателем, так как от него зависит размер минимальной пенсии.

На данный момент прожиточный минимум для пенсионеров на федеральному уровне равен 10 882 рублям. Уровень инфляции за первый квартал 2022 года был на отметке в 9,95%, соответственно, ПМ увеличится до 11 965 рублей. Это значит, что ниже этой суммы все без исключения пенсионеры в РФ получат уже июне.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин светлана бессараб
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