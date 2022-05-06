Первый канал лишил россиян любимых советских фильмов о войне на 9 мая

Россияне обратили внимание, что в ТВ-программе на 9 мая практически нет старых фильмов о войне. Всеми любимые "В бой идут одни старики", "Судьба человека", "Офицеры" просто исчезли. Телезрители предполагают, что это связано с ситуацией на Украине.

Отмечается, что Первый канал, "Россия-1", "Культура", НТВ покажут военные фильмы, но все они будут картинами, снятыми в диапазоне последних 10 лет. В программе можно найти лишь такие фильмы, как "А зори здесь тихие", "Сталинград", "Летят журавли" и "Они сражались за родину", но покажут их или рано утром, или поздно вечером.

Телезрители отмечают, что с каждым годом по ТВ всё меньше показывают советские фильмы о войне, потому что в них показана правдивая и тяжелая реальность военного времени, пишет Medialeaks.