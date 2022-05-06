Аэропорты в 11 городах России временно закрыты в связи с ситуацией на Украине. Некоторое россияне заблаговременно оплатили билеты на майские праздники в Анапу, Симферополь, Геленджик и другие популярные курорты. Правительство РФ приняло решение вернуть стоимость перелёта.
Уже в ближайшее время граждане РФ смогут получить на карты суммы порядка 15 тыс. рублей (такая средняя стоимость билетов туда и обратно, например, в Анапу). Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию, в которой были приобретены билеты, с заявлением. Тем, кто это уже сделал, деньги начнут поступать уже с 8 мая 2022 года.
На эти цели выделено порядка 19 млрд рублей. Кабмин компенсирует выпавшие доходы авиакомпаниям, сообщает PRIMPRESS.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада, если они попробуют расчленить украинское государство.