Гражданам РФ вернут до 15 тыс. рублей с 8 мая 2022 года за несостоявшиеся полёты

Аэропорты в 11 городах России временно закрыты в связи с ситуацией на Украине. Некоторое россияне заблаговременно оплатили билеты на майские праздники в Анапу, Симферополь, Геленджик и другие популярные курорты. Правительство РФ приняло решение вернуть стоимость перелёта.

Уже в ближайшее время граждане РФ смогут получить на карты суммы порядка 15 тыс. рублей (такая средняя стоимость билетов туда и обратно, например, в Анапу). Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию, в которой были приобретены билеты, с заявлением. Тем, кто это уже сделал, деньги начнут поступать уже с 8 мая 2022 года.

На эти цели выделено порядка 19 млрд рублей. Кабмин компенсирует выпавшие доходы авиакомпаниям, сообщает PRIMPRESS.