Россиянин рассказал о переезде в Турцию: "Наши воротят нос от работы"

Молодой человек Даниил со своей девушкой два месяца назад переехал из Казани в Турцию. Выбор россиянина был очевиден: Грузия переполнена, Армения — "практически Россия".

Даниил рассказывает, что Стамбул — самый дорогой город Турции. На жильё пара тратит порядка 35 тысяч в месяц. Русские селятся в определённых районах, снимая апартаменты или квартиры, а украинцы предпочитают жить в отелях.

Стамбул и Анталия "прикрыли лавочку" для получения ВНЖ. Теперь официально вид на жительство получить нельзя, но паре повезло найти знакомых в миграционной службе города и теперь у них есть годовой ВНЖ. Однако это не даёт право устроиться на официальную работу. В тематических telegram-каналах россияне поддерживают друг друга, предлагая различные варианты. При желании можно устроиться на работу с заработной платой в 25 тысяч рублей. Но далеко не все граждане РФ согласны на такие деньги, некоторые воротят нос, рассказывает молодой человек в беседе с МК.

С английским языком в Турции напряжённо, если есть желание остаться в стране на лет 10, то придётся выучить турецкий. К русской речи и в общем к россиянам отношение нормальное, сообщает Даниил. Случилась только одна неприятная ситуация, когда ему отказали в просмотре квартиры, узнав, что парень из России. В Турции пара останавливаться не планирует — в планах США или Аргентина.