Ритейлеры объявили о снижении цен на продукты и товары, которые пользуются наибольшим спросом во время майских праздников. Большие дисконты предложили своим покупателям "Пятёрочка", "Магнит" и "Дикси".
Так, в "Пятёрочке" можно купить макароны, кетчуп и конфеты со скидкой до 51%. "Магнит" глобально снизил цены на 56%. С хорошей скидкой можно приобрести шоколад, овощи, фрукты, колбасу, решётки-гриль, конфеты и чай. "Дикси" снижает цены на 57%, например, на сардельки. Их россияне часто покупают для отдыха на природе.
Скидки будут действовать до конца праздников, сообщает PRIMPRESS.
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