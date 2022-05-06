"Пятёрочка", "Магнит" и "Дикси" снижают цены более чем на 50% до 9 мая

Ритейлеры объявили о снижении цен на продукты и товары, которые пользуются наибольшим спросом во время майских праздников. Большие дисконты предложили своим покупателям "Пятёрочка", "Магнит" и "Дикси".

Так, в "Пятёрочке" можно купить макароны, кетчуп и конфеты со скидкой до 51%. "Магнит" глобально снизил цены на 56%. С хорошей скидкой можно приобрести шоколад, овощи, фрукты, колбасу, решётки-гриль, конфеты и чай. "Дикси" снижает цены на 57%, например, на сардельки. Их россияне часто покупают для отдыха на природе.

Скидки будут действовать до конца праздников, сообщает PRIMPRESS.