Луганск снова станет Ворошиловградом 9 мая

Луганск на время переименуют в Ворошиловград.

Центральный город Луганской Народной Республики вновь обретёт своё историческое название. Город, который долгое время носил имя одного из первых Маршалов Советского Союза Климента Ворошилова, переименуют 9 мая.

Об этом рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник уже подписал соответствующий указ.

На Луганщине с 2020 года существует такая традиция — Луганск становится Ворошиловградом три раза в году: в День Победы (9 мая), в День начала Великой Отечественной войны (22 июня) и в День освобождения Луганска от фашистов (14 февраля).

Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР опубликовала видео, как войска ЛНР ведут бои с ВСУ на подступах к Северодонецку.