Жители Московской области могут поделиться своим мнением о качестве связи и интернета. Сбор предложений продлится до 31 мая, сообщают "Вести Подмосковья".
Глава регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник заявила, что стабильный быстрый интернет — это норма современной жизни. При этом она отметила, что в регионе иногда происходят перебои. Для того чтобы решить эту проблему, в Московской области проходит это голосование.
Уточняется, что для участия в опросе надо авторизоваться на портале "Добродел".
Ранее представители "Союза безопасности дорожного движения" заявили, что за первый квартал этого года в Московской области количество ДТП снизилось на 20% по сравнению с аналогичном периодом в прошлом году.
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Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.