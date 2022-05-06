В Подмосковье жителей призвали поделиться мнением о качестве интернета

Жители Московской области могут поделиться своим мнением о качестве связи и интернета. Сбор предложений продлится до 31 мая, сообщают "Вести Подмосковья".

Глава регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник заявила, что стабильный быстрый интернет — это норма современной жизни. При этом она отметила, что в регионе иногда происходят перебои. Для того чтобы решить эту проблему, в Московской области проходит это голосование.

Уточняется, что для участия в опросе надо авторизоваться на портале "Добродел".

Ранее представители "Союза безопасности дорожного движения" заявили, что за первый квартал этого года в Московской области количество ДТП снизилось на 20% по сравнению с аналогичном периодом в прошлом году.