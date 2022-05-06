Россияне перестали вкладываться в доллар и евро

Финансист Андрей Мастеров заявил, что граждане России утратили доверие к доллару и евро, приобретение валют или акций других государств отошло на задний план.

Как сообщает vostokmedia.com, ссылаясь на infox.ru, эксперт пояснил, что многие варианты для инвестирования, востребованные в прошлом, сегодня уже не могут считаться надёжными.

Мастеров заметил новую тенденцию: всё больше россиян вкладывают свои денежные средства в недвижимость. По мнению специалиста, люди стали выбирать такой способ инвестирования, чтобы обрести больше уверенности в завтрашнем дне.

Ранее председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба и вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский ответили, выгодно ли вкладываться в золото, как советует премьер-министр Михаил Мишустин, и что будет происходить с ценами на драгоценный металл.