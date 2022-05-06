Казань появится на памятных монетах, как один из городов трудовой доблести, об это сообщает inkazan.ru.
Номинал монет будет 10-рублёвый, а изобразят на них памятник труженикам тыла из столицы Татарстана. Тираж каждой составит 1 миллион. Эти монеты будут законным платёжным средством, и их должны принимать везде без ограничений.
Отмечается, что Ижевск, Иркутск и Магнитогорск тоже отобразят на памятных монетах.
Ранее стало известно, что города, жители которых внесли наибольший вклад в победу в Великой Отечественной войне, получат статус "Город трудовой доблести". Такое решение в 2020 году приняла Государственная дума.
Населённые пункты, которым присвоят новое звание, отметят специальными стелами. На них будут изображены местный герб и текст указа президента.
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