Казань отобразят на памятных монетах

Казань появится на памятных монетах, как один из городов трудовой доблести, об это сообщает inkazan.ru.

Номинал монет будет 10-рублёвый, а изобразят на них памятник труженикам тыла из столицы Татарстана. Тираж каждой составит 1 миллион. Эти монеты будут законным платёжным средством, и их должны принимать везде без ограничений.

Отмечается, что Ижевск, Иркутск и Магнитогорск тоже отобразят на памятных монетах.

Ранее стало известно, что города, жители которых внесли наибольший вклад в победу в Великой Отечественной войне, получат статус "Город трудовой доблести". Такое решение в 2020 году приняла Государственная дума.

Населённые пункты, которым присвоят новое звание, отметят специальными стелами. На них будут изображены местный герб и текст указа президента.