Папа Римский Франциск назвал патриарха Кирилла "алтарным мальчиком". На следующий день верховному понтифику стало плохо прямо во время многолюдной церемонии.
Полный разговор папы Римского и патриарха Кирилла опубликовали в РПЦ.
В беседе с лидером РПЦ понтифик заявил, что патриарх "не может превращаться в путинского алтарного мальчика".
По-итальянски это слово звучит как "кирикетто" (chirichetto). Его можно перевести как "церковничек". Термин обозначает мальчика-администратора, мальчика-прислужника. Английские издания перевели это слово как altar boy.
В Сети появилось видео, на котором папу римского пытаются увести от многолюдной толпы. Глава католической церкви с трудом поднимается со своего кресла и с помощью сопровождающих идёт к выходу. Заметно, что Франциск испытывает сильное недомогание.
Ранее папа Римский Франциск выразил надежду на то, что спецоперация России на Украине закончится 9 мая.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.