Здоровье папы Римского пошатнулось после нападок на патриарха Кирилла

Папа Римский Франциск назвал патриарха Кирилла "алтарным мальчиком". На следующий день верховному понтифику стало плохо прямо во время многолюдной церемонии.

Полный разговор папы Римского и патриарха Кирилла опубликовали в РПЦ.

В беседе с лидером РПЦ понтифик заявил, что патриарх "не может превращаться в путинского алтарного мальчика".

По-итальянски это слово звучит как "кирикетто" (chirichetto). Его можно перевести как "церковничек". Термин обозначает мальчика-администратора, мальчика-прислужника. Английские издания перевели это слово как altar boy.

В Сети появилось видео, на котором папу римского пытаются увести от многолюдной толпы. Глава католической церкви с трудом поднимается со своего кресла и с помощью сопровождающих идёт к выходу. Заметно, что Франциск испытывает сильное недомогание.

Ранее папа Римский Франциск выразил надежду на то, что спецоперация России на Украине закончится 9 мая.