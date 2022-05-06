Стрелков ответил на обвинение Соловьёва в предательстве: "Жду, когда придут"

Бывший глава Минобороны ДНР, полковник Игорь Стрелков ответил на оскорбление телеведущего Владимира Соловьёва, который обвинил его в предательстве из-за сдачи города Славянск в 2014 году.

"И Донецк (из-за меня, — Прим. ред.) чуть не сдали, и Москву скоро из-за меня чуть не сдадут. Я согласен, да. Кто ж ещё-то? Других нет, все остальные — герои, Д'Артаньяны. Ничего удивительного, нисколько не удивляюсь. Жду, когда придут. Придут — и ладно, хорошо. Делай что должен, и будь что будет", — цитирует его слова издание NEWS. ru.

В тоже время, полковник добавил, что не собирается подавать в суд иск о защите чести и достоинства, потому что не видит смысла судиться с пустословами.

Ранее тележурналист в эфире "Соловьёв Live" заявил, что Стрелков в 2014 году добровольно сдал Славянск украинским войскам и отступил к Донецку.