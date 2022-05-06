Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о недопущении мировой войны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил верующих молиться, чтобы не допустить нового глобального конфликта. Также глава Русской православной церкви назвал нынешнее время опасным и судьбоносным для нашей страны.

"Слава Богу, что глобальной войны до сих пор не было, и будем молиться, чтобы её не было и дальше, но сколько же людей погибло в локальных конфликтах!" — заявил патриарх Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя.

Как подчеркнул руководитель РПЦ, верующие должны просить Господа уберечь страну от внешних и внутренних врагов. Также патриарх Кирилл сказал, что сегодня россиянам необходимо сплотиться.

Ранее в Евросоюзе предложили ввести санкции в отношении главы РПЦ. При этом Венгрия отказалась поддерживать подобные ограничительные меры.