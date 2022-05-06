Симонья поинтересовалась у Шойгу по поводу ядерной войны: наступит каменный век

Маргарита Симоньян сделала новые заявления по поводу Третьей мировой войны и ядерного удара. Глава RT привела слова министра обороны Сергея Шойгу.

Журналистка объяснила, что Третья мировая война с применением ядерного оружия невозможна.

"Я не думаю, что мы идём к Третьей мировой войне в том виде, каком мы себе её представляли. Если мы говорим просто о войне, которая не приведет к уничтожению всего человечества, то она уже идёт. Третья мировая, безусловно, идёт и не первый год. Если речь идёт о ядерной войне, я так не думаю", — сказала телеведущая.

Симоньян вспомнила, что пару лет назад спросила у Сергей Шойгу о вероятности ядерного противостояния. На это министр обороны, по словам журналистки, объяснил, что такая война невозможна, так как это будет последняя война человечества.

"Человечество перестанет существовать после этого в том виде, в каком мы его знали и любили. Наступит новый каменный век. Врядли кто-то из сторон на это способен пойти", — сказала главный редактор RT.

Ранее Симоньян уверила, что РФ "не сложит лапки" со словами: "Ой, не получилось". Она заявляла, что, вероятно, что в конце концов всё закончится ядерным ударом.