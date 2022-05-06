Родные Сапеги в шоке от строгости приговора девушке: "И близко не ожидали"

Несмотря на раскаяние и помощь следствию, россиянку Софью Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам колонии. Родственники девушки намерены обжаловать решение суда.

Отчим Софьи Сапеги Сергей Дудич собирается отстаивать права родственницы.

"Нет, конечно, не ожидали. И близко не ожидали. Пока мы в таком режиме ожидания будем. У нас есть 10 дней на обжалование, подумаем, что и как", — цитирует слова Дудича Telegram-канал "Подъём".

Сергей Дудич не исключил, что будет пытаться просить вмешаться в дело российские власти.

"Мы и эти шаги рассматриваем, мы все шаги рассматриваем. Посольство занимается. На заседании суда были представители консульства. Сказали, что работа будет продолжаться", — объяснил мужчина.

Сапегу обвинили в раскрытии данных белорусских силовиков в Telegram-канале "Чёрная книга Беларуси". Белорусский суд принял решение дать подруге Романа Протасевича половину из того срока, который запрашивал прокурор. Так как почти год Софья провела под домашним арестом, ей предстоит отсидеть в тюрьме оставшиеся пять лет.

Сапега также обязана выплатить 3,2 миллиона рублей морального вреда силовикам, данные которых были раскрыты.