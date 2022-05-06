Капелюшников: четырёхдневка возможна только при снижении зарплат

Сокращение рабочей недели до четырёх дней будет сопровождаться уменьшением зарплат, заявил доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников.

Своё мнение он выразил в беседе с newsnn.ru, заметив, что переход на четырёхдневку — это бред, так как пропорционально сокращению рабочего времени уменьшится и зарплата.

По его словам, другого выхода просто не будет, ведь если сократить рабочие дни, а зарплаты оставить прежние, то ничего, кроме разорения, за этим не последует.

Такие предложения поступают только от безграмотности, резюмировал он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, представляющий ЛДПР, немало удивил россиян, сообщив, что переход к четырёхдневной рабочей неделе — вопрос недалёкого будущего. На это тут же отреагировали в профсоюзах, отметив, что на трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений этот вопрос пока даже не обсуждался.