Соболев отчитал Баскова за посты в соцсетях: "Как тебе не стыдно!"

Видеоблогер Николай Соболев дал совет патриоту Николаю Баскову.

Соболев в интервью Алёне Жигаловой с иронией назвал Баскова прекрасным человеком. Особенно блогера впечатлил клип натурального блондина российской эстрады, в котором он красуется в гладиаторских доспехах.

"Сколько там у тебя орденов, сколько у тебя денег, сколько у тебя любовников, сколько у тебя всего. Тебе зачем это всё? Ты не можешь абстрагироваться, да не пиши лучше ничего, чем выкладывать чужие посты. Ты бы хотя бы скорректировал их под себя, под свою риторику, как тебе не стыдно", — заявил звезда Интернета.

Ранее певец Николай Басков, который горячо приветствует спецоперацию на Украине, рассказал про самоочищении российского общества. Он раскритиковал коллег по шоу-бизнесу за "либеральную прелесть".