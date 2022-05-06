В Белоруссии россиянку Софью Сапегу приговорили к шести годам тюрьмы

Белорусский суд вынес приговор в отношении россиянки Софьи Сапеги. Девушка экс-главы Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича проведёт ближайшие шесть лет в местах лишения свободы.

Сапега проходила по уголовным делам о разжигании социальной вражды и незаконных действиях с персональными данными. Ранее её обвиняли в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В 2021 году после вынужденной посадки самолёта сотрудники КГБ Белоруссии задержали находившегося на борту активиста и экс-главреда Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, а также летевшую с ним гражданку РФ Софью Сапегу. Протасевич вскоре под камерами признался в организации митингов в Минске после проведения президентских выборов.

В конце декабря прошлого года Минский суд приговорил гражданина России Егора Дудникова к одиннадцати годам лишения свободы за экстремизм.