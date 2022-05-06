Mash: Под брендом Пугачёвой будут выпускать оружие: боеприпасы, гранаты, БТР

У Аллы Пугачёвой появится собственная торговая марка "Примадонна". Под этим брендом будет производиться и продаваться оружие.

Алла Пугачёва с Максимом Галкиным живёт в Израиле, который постоянно находится в состоянии военного конфликта с Палестиной.

"Алла Борисовна переехала в Израиль и кое-что поняла: а) шекели — классно; б) палестинцы — опасно. И захотела решить обе проблемы: зарегать торговую марку "Примадонна". Правда, в России", — сообщают авторы Telegram-канала Mash.

Отмечается, что народная артистка СССР сможет брендировать маркой "Примадонна" большой перечень товаров от косметики до оружия: боеприпасы гранаты, БТР.

Ранее специалист по элитной недвижимости Андрей Ковалёв объяснил, почему замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина стал стоить в пять раз дешевле.