Полиция Киева разогнала митинг родственников боевиков "Азова"*

Жёны и родственники боевиков нацбата "Азов"* устроили в четверг митинг в центре Киева с требованием к Зеленскому спасти националистов, но были разогнаны полицией.

Так любимый украинцами Майдан Незалежности накануне, 5 мая, вновь был полон людей. Родственники националистов из полка "Азов"* требовали от властей Украины спасти прячущихся в катакомбах "Азовстали" боевиков.

Стоит отметить, что митинги с требованием помочь националистам в Мариуполе проходили в Киеве и ранее, но во вторник полиция впервые получила приказ задерживать участников.

"Произошло задержание полицией наших семей в Киеве на Майдане. Во время мирного митинга за освобождение военных посадили в автозаки и вывезли в неизвестном направлении!" — негодует в соцсети начальник штаба "Азова"* Богдан Кротевич.

По его словам, приказ о разгоне демонстрантов отдал кто-то из окружения Зеленского. В Офисе президента завидуют, что все украинские СМИ говорят о "азовцах"*, в то время как действующая власть теряет рейтинги, уверен боевик.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.