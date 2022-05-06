Жёны и родственники боевиков нацбата "Азов"* устроили в четверг митинг в центре Киева с требованием к Зеленскому спасти националистов, но были разогнаны полицией.
Так любимый украинцами Майдан Незалежности накануне, 5 мая, вновь был полон людей. Родственники националистов из полка "Азов"* требовали от властей Украины спасти прячущихся в катакомбах "Азовстали" боевиков.
Стоит отметить, что митинги с требованием помочь националистам в Мариуполе проходили в Киеве и ранее, но во вторник полиция впервые получила приказ задерживать участников.
"Произошло задержание полицией наших семей в Киеве на Майдане. Во время мирного митинга за освобождение военных посадили в автозаки и вывезли в неизвестном направлении!" — негодует в соцсети начальник штаба "Азова"* Богдан Кротевич.
По его словам, приказ о разгоне демонстрантов отдал кто-то из окружения Зеленского. В Офисе президента завидуют, что все украинские СМИ говорят о "азовцах"*, в то время как действующая власть теряет рейтинги, уверен боевик.
* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.