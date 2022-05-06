EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Полиция Киева разогнала митинг родственников боевиков "Азова"*

Общество

Жёны и родственники боевиков нацбата "Азов"* устроили в четверг митинг в центре Киева с требованием к Зеленскому спасти националистов, но были разогнаны полицией.

Полиция Киева разогнала митинг родственников боевиков "Азова"*

Так любимый украинцами Майдан Незалежности накануне, 5 мая, вновь был полон людей. Родственники националистов из полка "Азов"* требовали от властей Украины спасти прячущихся в катакомбах "Азовстали" боевиков.

Стоит отметить, что митинги с требованием помочь националистам в Мариуполе проходили в Киеве и ранее, но во вторник полиция впервые получила приказ задерживать участников.

"Произошло задержание полицией наших семей в Киеве на Майдане. Во время мирного митинга за освобождение военных посадили в автозаки и вывезли в неизвестном направлении!" — негодует в соцсети начальник штаба "Азова"* Богдан Кротевич.

По его словам, приказ о разгоне демонстрантов отдал кто-то из окружения Зеленского. В Офисе президента завидуют, что все украинские СМИ говорят о "азовцах"*, в то время как действующая власть теряет рейтинги, уверен боевик.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
Темы киев украина
Sberbank
Новости
Кисида в ответ на российские санкции: "Япония не потерпит возмущение России"
Российские военные уничтожили ракетами склады с боеприпасами националистов
Баширов: увольнение Псаки — важный сигнал для части американцев
Bloomberg: ЕС предложил внести в список санкций олимпийскую чемпионку Кабаеву
Экс-глава Пентагона: Трамп хотел "втихаря" ударить ракетами по Мексике
Баширов: 9 мая Путин удивит и Россию, и Запад
Замгенсека ООН заявил о начале операции по эвакуации гражданских с "Азовстали"
Баранец: русские танкисты научились превращать ПТРК Javelin в груду железа
Reuters: США и Германия не признают "захваченные РФ территории" на Украине
Шалленберг: Австрия отказывается платить за российский газ в рублях
Популярное
Силовые структуры
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Силовые структуры
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
Силовые структуры
Евсеев: пока Запад не слышит Москву, ВС РФ уничтожают оружие НАТО на Украине
Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров Ирина Шлионская "Умереть от страха": реальные случаи гибели от испуга Ирина Шлионская Анжела Якубовская "Два билета в Милан": "Мы все лжём, чтобы не остаться в одиночестве..." Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
"Донбасский консенсус": Запад не смог расколоть Россию
Мир. Новости мира
Если Израиль не поймёт сигнала Лаврова, своё слово скажет Шойгу
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Кисида в ответ на российские санкции: "Япония не потерпит возмущение России"
Российские военные уничтожили ракетами склады с боеприпасами националистов
Баширов: увольнение Псаки — важный сигнал для части американцев
Bloomberg: ЕС предложил внести в список санкций олимпийскую чемпионку Кабаеву
Экс-глава Пентагона: Трамп хотел "втихаря" ударить ракетами по Мексике
Лаванду нужно сажать в солнечных местах сада, где нет сквозняков
Баширов: 9 мая Путин удивит и Россию, и Запад
Замгенсека ООН заявил о начале операции по эвакуации гражданских с "Азовстали"
Пентагон, оправдываясь, обвинил NYT в публикации фейка о разведке США
Эксперты: при уборке листвы на участке меньше риск заболеваемости растений
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников