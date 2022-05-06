Вильфанд: прохладная и ветреная погода ожидается в Москве 9 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода установится в Москве 9 мая. По его словам, в этот день в столице не будет снега, дождя, града и урагана.

Однако москвичам может показаться, что погода в столичном регионе "включила холодильник" на День Победы, предупредил синоптик. Эксперт отметил, что с 8 по 9 мая температурный фон в Москве понизится на 5-6 градусов и станет ниже нормы.

"При прохождении фронта усилятся дожди. В связи с этим в столице будут осуществляться мероприятия, препятствующие интенсивным осадкам", — сказал Вильфанд в интервью Общественной Службе Новостей.

Он также добавил, что на 10 мая в Москве прогнозируется температура от +1 до +6 градусов.

При этом в Петербурге, пояснил специалист, 9 мая ожидается солнечная погода. Днём воздух прогреется до +12 градусов.